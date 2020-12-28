2020'nin son kabine toplantısı bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak yılın son kabine toplantısının en en önemli gündem maddesi, aşı takvimi ve 2021'de hayata geçirilecek yeni reformlar olacak.

TÜRKİYE 28.12.2020, 09:44 28.12.2020, 11:52
2020'nin son kabine toplantısı bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk iş gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

2020'nin son kabine toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum, tedbirlerin verilere yansıması, aşı takvimi, tedavi süreci ve 2021 yılı reformları değerlendirilecek.

YENİ TEDBİRLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.
Toplantı sonrasında gözler açıklanacak yeni tedbirlerde olacak. Yılbaşı akşamı villa ya da otellerde eğlence düzenlenmemesi için alınacak önlemler paylaşılacak.

AŞI TAKVİMİ OLUŞTURULACAK

Toplantıda, Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılar ile uygulanacak takvime son şekli verilecek.

2020'NİN DEĞERLENDİRMESİ VE 2021 REFORMLARI

Toplantının diğer ana gündem maddeleri, bütün bir yılın değerlendirmesi ve 2021 reformları olacak. Bu kapsamda toplantıda, hukuk ve ekonomi alanında yapılacak reformlarla ilgili atılacak önemli adımların kararlaştırılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çalışmaların son durumuyla ilgili bir sunum yapacak.

AB İLE YENİ DÖNEM

Kabine toplantısının başlıkları arasında, AB ile önümüzdeki dönemde atılacak yeni adımlar da olacak. AB ile yeni bir sayfa açma konusunda hazırlıklı olunduğu her fırsatta vurgulanırken, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’nin uluslararası bir konferans önerisine karşı ülkelerin nasıl bir tutum içerisinde olduğu değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuyla ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

CAATSA YAPTIRIMLARI

Toplantının en önemli gündem başlıklarından biri de yeni ABD yönetimi ile ilişkilerin seyri olacak. Özellikle ekonomi ve dış politika konusunda bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji izleneceği toplantıda masaya yatırılacak. ABD ile F35 ve terör örgütleri FETÖ ve PKK/YPG gibi çözüm bekleyen konuların yanı sıra, yeni iş birliği fırsatlarına ilişkin de bakanlar sunum yapacak. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın veto ettiği CAATSA yaptırımlarıyla ilgili yeni ABD Başkanı Joe Biden’ın izleyeceği politika da toplantıda değerlendirilecek bir diğer konu olacak.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Kabine Toplantısı
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