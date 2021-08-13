2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 127 oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Avrupa ve Belçika'da basın yayın faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 127'ye yükseldi.