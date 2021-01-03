2021'in öldürülen ilk teröristleri
İçişleri Bakanı Soylu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TÜRKİYE 03.01.2021, 09:52 03.01.2021, 19:44
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Soylu, Şırnak Gabar'da 5 teröristin mağarada etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Bakan Soylu, paylaşımında şunları söyledi:
"2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi...
Allah evlatlarımızı muhafaza etsin..."
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği açıkladı
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