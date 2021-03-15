2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
TÜRKİYE 15.03.2021, 11:47
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|61
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|29
|52
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|49
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|46
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|2. Samsunspor
|25
|50
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|26
|48
|4. Altay
|26
|47
|5. İstanbulspor
|26
|47
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|25
|45
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|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Bursaspor
|26
|37
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|26
|37
|11. Bandırmaspor
|26
|35
|12. Boluspor
|26
|29
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|26
|28
|14. Menemenspor
|26
|28
|15. Balıkesirspor
|26
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|26
|16
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|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
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|29
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|5. West Ham
|28
|48
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|45
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|43
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|28
|36
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|28
|35
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|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
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|29
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
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|14
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|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Real Madrid
|27
|57
|3. Barcelona
|26
|56
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|26
|51
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|27
|45
|6. Real Betis
|27
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|40
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|36
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|35
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|34
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|34
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|27
|30
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|29
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|29
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|28
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|26
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|24
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|23
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|22
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|20