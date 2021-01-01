2021’e Girerken Cadde Ve Meydanlarda Sessizlik Hâkimdi
Her yıl binlerce insanın doldurduğu meydanlar salgın nedeniyle kapatıldı, yılbaşı bu yıl koronavirüs engeline takıldı
TÜRKİYE 01.01.2021, 15:52
Türkiye yeni yılı işte böyle karşılandıYeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021'in ilk dakikalarında cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Alınan önlemler kapsamında herhangi bir kutlama yapılmadı. Saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte vatandaşlar yılbaşını evlerinde geçirdi.
Her yılbaşında insan selinin yaşandığı ünlü caddeler, bir anda ıssız kaldı.
Polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı ünlü Caddelere turistlerin de girişine izin verilmedi.
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