2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı

Türkiye'nin 18. kez yer alacağı 2022 Pekin Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle bugün başladı. Olimpiyatlar, 20 Şubat'a kadar sürecek.

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILAMAYANLAR TELEVİZYONDAN SEYRETTİ

Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı davetli ile yapılan açılış törenine katılamayan vatandaşlar, açılışı bir restoranda televizyondan seyretti.

TÜRKİYE 7 SPORCUYLA KATILDI

Pekin 2022'ye 7 sporcuyla katılan Türkiye, böylece kış olimpiyatlarında temsil sayısını 105'e yükseltecek.

KIŞ OLİMPİYATLARINA KATILAN SPORCULAR

Pekin 2022'de yer alacak sporcular şunlar:

2022: Özlem Çarıkcıoğlu ve Berkin Usta (Alp disiplini),

Fatih Arda İpçioğlu (Kayakla atlama),

Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ve Yusuf Emre Fırat (Kayaklı koşu),

Furkan Akar (Kısa kulvar sürat pateni)