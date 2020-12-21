21 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu, 34 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi.

TÜRKİYE 21.12.2020, 19:21 21.12.2020, 20:10
21 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 254 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 351’e yükseldi.

Toplamda 22 milyon 635 bin 637 test yapıldı. Bugün yapılan 196 bin 110 testten 19 bin 103 yeni vaka sayısı, 3 bin 412 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 43 bin 704 olduğu, bugün iyileşen 34 bin 419 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 835 bin 705’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 5 bin 192 olduğu açıklandı.



BAKAN KOCA: KURALLARA UYMANIN NETİCESİNİ ALMAYA BAŞLADIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca21 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık.'' ifadelerini kullandı.

#21 Aralık koronavirüs tablosu #Vaka sayısı #Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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