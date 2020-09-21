21 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1491 oldu.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 574’e yükseldi.
İYİLEŞEN, ZATÜRE VE AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM
Bugün toplam 112 bin 942 test yapılırken, bin 743 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 304 bin 610 oldu. Bugün iyileşen bin 202 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 268 bin 435'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,8, toplam ağır hasta sayısının ise bin 491 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: ONLARIN YÜKÜNÜ AZALTMALIYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Eylül koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir'' ifadelerini kullandı.
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