21 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 187 bin 685, can kaybı 4 bin 950 oldu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 950'e yükseldi. Bugün toplam 40 bin 496 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 187 bin 685 oldu.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI YENİ VAKA SAYISINDAN FAZLA
Bugünkü bin 412 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 160 bin 240'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 327, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 803 olduğu açıklandı.
21 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, can kaybı ve son durum
BAKAN KOCA 6 KRİTİK İLİ AÇIKLADI: VAKA ARTIŞINA RAĞMEN...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin, ''Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. '' ifadelerini kullandı.
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