21 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
TÜRKİYE 21.05.2021, 20:11
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.
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|84
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|82
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|40
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|65
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|60
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|70
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|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
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|34
|30
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|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|37
|83
|2. M. United
|37
|71
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|37
|67
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|37
|66
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|66
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|37
|62
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|37
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|37
|59
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|44
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|43
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|37
|42
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|41
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|39
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|37
|28
|19. West Bromwich
|37
|26
|20. Sheffield United
|37
|20
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|O
|P
|1. Atletico Madrid
|37
|83
|2. Real Madrid
|37
|81
|3. Barcelona
|37
|76
|4. Sevilla
|37
|74
|5. Real Sociedad
|37
|59
|6. Real Betis
|37
|58
|7. Villarreal
|37
|58
|8. Celta de Vigo
|37
|53
|9. Athletic Bilbao
|37
|46
|10. Granada
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Cádiz
|37
|43
|13. Valencia
|37
|42
|14. Levante
|37
|40
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|37
|38
|16. Getafe
|37
|37
|17. Huesca
|37
|33
|18. Elche
|37
|33
|19. Real Valladolid
|37
|31
|20. Eibar
|37
|30
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