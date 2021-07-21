21 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN UYARI ÜSTÜNE UYARI!



Günnü tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. Biraz daha zaman geçsin oluruz!” Ya biraz geç olursa? Günlük vaka sayısı 8.780’e kadar çıktı. Ertelemişseniz aşınızı hemen yaptırın'' değerlendirmesinde bulundu.









Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 21 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 8 bin 151 vaka tespit edildi.



Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 oldu. Bir günde toplam 184 bin 462 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 946 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,93 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 12 bin 165'a yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

En düşük aşılama Bitlis’te



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 35,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.