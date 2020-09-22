22 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 639’e yükseldi.



İYİLEŞEN, ZATÜRE VE AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM



Bugün toplam 114 bin 311 test yapılırken, bin 692 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 306 bin 302 oldu. Bugün iyileşen bin 261 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 269 bin 696'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranının yüzde 6,7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 522 olduğu açıklandı.







BAKAN KOCA: ZATÜRRE ORANINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Eylül koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız'' ifadelerini kullandı.