22 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 974'e yükseldi. Bugün toplam 41 bin 413 test yapılırken, bin 212 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 188 bin 897 oldu.
İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR!
Bugünkü bin 293 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 161 bin 533'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 345, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 846 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: ARADAKİ FARK YETERLİ DEĞİL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.'' ifadlerini kullandı.
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