22 Mart koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 22.216 koronavirüs vakası tespit edildi, 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.
TÜRKİYE 22.03.2021, 21:15 22.03.2021, 21:32
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 117 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 178’e yükseldi.
Toplamda 36 milyon 556 bin 589 test yapıldı. Bugün yapılan 201 bin 215 testten 22 bin 216 yeni vaka sayısı, 981 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 35 bin 338 olduğu, bugün iyileşen 19 bin 494 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 844 bin 681’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 644 olduğu açıklandı.
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