22 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402 can kaybı 5 bin 545 oldu. Bakan Koca, günün tablosu ile ilgili "Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında" dedi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 545'e yükseldi. Bugün toplam 43 bin 404 test yapılırken, 902 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 222 bin 402 oldu. Bugün bin 203 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 205 bin 214'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 381, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 244 olduğu açıklandı.
"YAKIN GÜNLERDE İLK KEZ, İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ VAKA SAYISINDAN 300 FAZLA"
Bugün bin 203 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 205 bin 214'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 381, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 244 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: YENİ VAKA SAYISI, 44 GÜN SONRA 900 SINIRINDA
Bakan Koca sosyal medya hesabından son tablo ile ilgili "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." değerlendirmesi yaptı.
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