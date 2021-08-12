22 yaşındaki kayıp genç aranıyor
Eskişehir'de 22 yaşındaki bir genç kayboldu. Ekipler, gencin bulunması için arama kurtarma çalışması başlattı.
TÜRKİYE 12.08.2021, 20:56
71 Evler Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Salih Güngör'den haber alamayan yakınları, durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Güvenlik güçleri, ihbar üzerine kent genelinde arama çalışması başlattı.
AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli kuruluşların arama kurtarma ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve Rekreasyon Alanı'nda arama yaptı.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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