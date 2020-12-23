23 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 259 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 861’e yükseldi.

İYİLEŞEN SAYISI 1 MİLYON 901 BİN 307'YE YÜKSELDİ

Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.

BAKAN KOCA: AKTİF VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SEVİNDİRİCİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı. '' ifadelerini kullandı.