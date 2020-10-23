23 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 2.165 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 23.10.2020, 20:50 23.10.2020, 20:55
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı.
BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR
Bakan Koca 23 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin. " ifadelerini kullandı.
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