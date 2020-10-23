23 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Bakan Koca 23 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin. " ifadelerini kullandı.