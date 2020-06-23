23 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 1'e yükseldi. Bugün toplam 42 bin 982 test yapılırken, bin 268 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 190 bin 165 oldu.
İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA SON DURUM
Bugünkü bin 315 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 162 bin 848'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 362, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 893 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA'DAN UYARI: YENİ VAKA SAYILARINI AZALTMALIYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin, ''Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız. '' ifadelerini kullandı.
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