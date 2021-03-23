23 il için tehlike çanları çalıyor! Ramazan ayında ek tedbirler yolda

Dün ülke genelinde 201 bin 215 kişiye korona testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı. 117 kişi ise virüsten dolayı hayatını kaybetti. Son zamanlarda vaka sayısının giderek artış göstermesi tedirgin edici bir boyuta taşınırken; özellikle yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte bazı şehirler için yeni tedbirlerin alınabileceği gündeme geldi.

GÖZLER, ÇOK YÜKSEK RİSKLİ KATEGORİDEKİ 23 İLDE

Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritasında çok yüksek riskli illerin sayısı 1 ay içerisinde 17'den 39'a yükseldi. Nisan ayının ilk haftasında açıklanacak haftalık vaka sayısını gösteren haritada çok yüksek riskli iller kategorisine giren 23 il tekrar çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.

RAMAZAN AYINDA EK TEDBİRLER YOLDA

Sabah'ın haberine göre İstanbul, Kırklareli, Ankara, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Eskişehir ve Kocaeli'nden oluşan 23 ilde haftalık vaka sayılarında artış devam ettiği takdirde Ramazan'da yeni kısıtlamalar gündeme gelecek.

Bu illerde Ramazan ayı içerisinde restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathanelerin bayrama kadar yeniden paket servise geçebileceği konuşuluyor. Ortaokul 5, 6, 7 ve lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda ise yüz yüze yapılan eğitimlerin tekrar uzaktan yapılabileceği ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının geri dönebileceği de seçenekler arasında yer alıyor.

"ZİYARETLERE SON VERELİM"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, konuya ilişkin olarak, "Bu süreçte akraba, taziye ziyaretleri yapmayalım. Yakınlarımızla telefon üzerinden görüntülü görüşelim. Çift maske önemli bir tedbir: Restoran ve kafelerde geçirdiğimiz süreyi kısa tutalım ve kalabalık mekânlarda çift maske takalım" değerlendirmesini yaptı.