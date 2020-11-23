23 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.

TÜRKİYE 23.11.2020, 20:21 23.11.2020, 20:48
23 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 153 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 511’e yükseldi.

Bugün toplam 161 bin 125 test yapılırken, 6 bin 713 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 453 bin 535 oldu. Bugün iyileşen 3 bin 254 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 377 bin 891'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 409 olduğu açıklandı.



BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca23 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin. '' ifadelerini kullandı.

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #23 Kasım koronavirüs tablosu
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