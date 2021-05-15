23 kişilik ev partisine rekor ceza! 21'i yabancı çıktı

İstanbul Avcılar'da bulunan bir ikametten yüksek müzik sesi geldiği ve ikamette parti yapıldığı bilgisinin edinilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

23 KİŞİLİK PARTİDE KURALLAR HİÇE SAYILDI

Sosyal medya üzerinden anlaşarak alkollü eğlence düzenleyen 23 şahsın bulunduğu ikamete ulaşan ekipler, partide sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını tespit etti.

TOPLAM 80 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Adreste bulunan 2'si Türk vatandaşı ve 21'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince 79.787 TL idari para cezası uygulandı.