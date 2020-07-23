23 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 206 bin 365'e yükseldi
TÜRKİYE 23.07.2020, 19:47 23.07.2020, 20:31
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu.
Son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı.
Bakan Koca 7 ili işaret etti
Sağlık Bakanı Koca, son 3 gün vaka sayısı en çok artan illerin Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri ve Erzurum olduğunu açıkladı.
Bakan Koca ayrıca, "1 Haziran'dan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136" açıklamasını yaptı.
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