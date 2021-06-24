24 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 59 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 417’ye yükseldi.
Toplamda 59 milyon 444 bin 650 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 385 testten 5 bin 703 yeni vaka sayısı, 498 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 393 bin 248, bugün iyileşen 5 bin 846 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 254 bin 708’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 752 olduğu açıklandı.
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