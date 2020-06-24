24 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Koronavirüs vaka sayılarını da açıklayan Bakan Koca, Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam vaka sayısının 191 bin 657, can kaybının ise 5 bin 25 olduğunu açıkladı.

Koca, Türkiye'de son 24 saatte 1386 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının da 164 bin 234 olduğunu söyledi.

BAKAN KOCA: VAKA SAYISINDA BİR DALGALANMA VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin, ''Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok.'' ifadelerini kullandı.