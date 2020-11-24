24 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

TÜRKİYE 24.11.2020, 19:54 24.11.2020, 20:12
24 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 161 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 672’e yükseldi.

Bugün toplam 162 bin 231 test yapılırken, 7 bin 381 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 460 bin 916 oldu. Bugün iyileşen 3 bin 678 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 381 bin 569'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 543 olduğu açıklandı.



BAKAN KOCA: ZORUNLU OLMADIKÇA KALABALIKTAN UZAK DURUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca24 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun.'' ifadelerini kullandı.

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #24 Kasım koronavirüs tablosu
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