24 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti.

İYİLEŞEN SAYISI 5 MİLYON 34 BİN 316'YA YÜKSELDİ

Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Tabloya göre son 24 saatte 178 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 446'ya yükseldi.

Toplamda 52 milyon 954 bin 333 test yapıldı. Bugün yapılan 216 bin 655 testten, 7 bin 523 yeni vaka sayısı, 702 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 194 bin 010, bugün iyileşen 10 bin 003 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 034 bin 316'ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 745 olduğu açıklandı.