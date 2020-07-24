24 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 207 bin 374'e yükseldi
TÜRKİYE 24.07.2020, 19:09 24.07.2020, 20:20
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 937 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu.
Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 207 bin 374 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, toplam COVID-19 test sayısının 4,5 milyona yaklaştığını ifade etti.
Koca ayrıca, "İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor" açıklamasında bulundu.
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