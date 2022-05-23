24 yaşındaki Pınar katledildi

Iğdır'da kadın cinayeti...

Karaağaç Mahallesi Güler Sokak'taki evinde arkadaşlarıyla bir araya gelen Mahsun Abakay, kurusıkı sandığı tabancayla 24 yaşındaki Pınar Kızıl'ı vurdu.

Genç kadının öldüğünü düşünen Abakay, olay sonrası evden ayrıldı.

Kurtarılamadı

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Pınar Kızıl'ı hastaneye götürdü. Kızıl, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Katil gözaltında: Korkutmak istemiştim

Polis ekipleri ise Abakay'ı Aşağı Erhacı köyünde yakaladı. Abakay ve evdeki isimleri belirtilmeyen 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Abakay, ilk ifadesinde Kızıl'ı korkutmak isterken vurduğunu söyledi.