24 yıllık polis kulübede kafasına sıktı!
Amasra Kaymakamlığı girişinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 24 yıllık polis memuru Necati D, nöbetçi kulübesinde tabancasını başına dayayıp ateşledi.
TÜRKİYE 28.05.2021, 20:30
POLİS MEMURU OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Silah sesini duyan kaymakamlık görevlileri, sağlık ekibi çağırdı. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Necati D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Necati D'nin cansız bedeni, morga götürüldü.
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