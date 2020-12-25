25 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu, 35 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 256 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 19 bin 371’e yükseldi.
Toplamda 23 milyon 426 bin 941 test yapıldı. Bugün yapılan 201 bin 104 testten, 17 bin 543 yeni vaka, 3 bin 199 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 118 bin 255 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 511 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 970 bin 803’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 4 bin 702 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: AŞIYA KADAR TEDBİRLERDE ISRAR EDELİM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim. '' ifadelerini kullandı.
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