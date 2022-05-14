25 bin liralık bakır leğen çalan şüpheliler yakalandı

Adıyaman'ın Yeni Besni Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahallede 3 farklı eve giren hırsızlık şüphelisi 3 kişi, 25 bin TL değerindeki 26 parça bakır leğen, kova, tabak gibi malzemeleri çalarak kayıplara karıştı.

Ev sahiplerinin şikayeti ile Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, mahallede inceleme başlattı.

Şüpheliler yakalandı

Polis ekipleri, görgü tanıkların ifadesine başvurarak, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin B.E.M., A.B., I.D. ve S.D. olduğu belirlendi.

3'ü tutuklandı

Kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları eşyalar sahiplerine teslim edilirken, mahkemeye sevk edilen B.E.M., A.B. ve I.D. tutuklanırken, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.











