25 Eylül koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Eylül koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1601 oldu. Son 24 saatte 112 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 1665 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 73 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 858’e yükseldi.
İYİLEŞEN, ZATÜRE VE AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM
Bugün toplam 112 bin 885 test yapılırken, bin 665 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 311 bin 455 oldu. Bugün iyileşen bin 318 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 273 bin 282'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 601 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: ÇALIŞMALARIMIZIN NETİCESİNİ ALMAYA BAŞLADIK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada ''Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim.'' ifadelerini kullandı.
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