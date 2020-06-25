25 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 46'ya yükseldi. Bugün toplam 52 bin 303 test yapılırken, bin 458 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 193 bin 115 oldu.



İYİLEŞEN, ENTÜBE VE YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI



Bugünkü bin 472 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 165 bin 706'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 369, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 941 olduğu açıklandı.







BAKAN KOCA: TÜRKİYE'DEN İYİ HABERLER VERELİM...



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin değerlendirmesinde, ''Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim.'' ifadelerini kullandı.



