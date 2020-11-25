25 Kasım koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Bilim Kurulu toplantısı kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı yeni bir döneme geçildiğini söyledi.

"Açık test politİkasına geçtik. Semptom göstermeyen hastalarımızı da tabloda göstermeyi planlıyoruz" diyen Fahrettin Koca, sözlerinin devamında günlük koronavirüs tablosunu da açıkladı.

AĞIR HASTA SAYISI

Bakan Koca, şunları söyledi;

"Ağır hasta sayımız 4 bin 641'e kadar çıktı. 29 Temmuz'dan bu yana neredeyse her gün ağır hasta sayısının arttığını biliyoruz. Artış 9 kat gibi artmış oldu.

EN YÜKSEK VEFAT SAYISI

Vefat sayımız 168. En yüksek vefat sayımız.

TEST SAYISI 200 BİNE ÇIKACAK

Bugünkü test sayımız 164 bin 547. 1 hafta 10 gün içerisinde test sayısını 200 bine çıkarmayı hedefliyoruz.

İyileşen hasta sayımız 3 bin 911.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 28 BİN 351

Vaka sayısını daha önce hasta sayısı olarak, özellikle dünyada daha çok solunum sıkıntısı olan hastalara test yapılarak ve o hastaların da vaka olarak bildirildiği dönemde biz hasta kavramı ile vatandaşımızın uyumunu sağlamak için bildirmiş idik. Gelecek dönemde taşıyıcı olan asemptomatik dediğimiz kişileri de bildirmiş olacağını konuşmuş idik. Bundan sonraki süreçte vaka sayısını da vermeyi planladık. Bugünden itibaren vaka sayısı olarak vermek istiyorum.

Hasta sayımız 6 bin 814.

Yüzde 80'e yakını hafif geçiren hastalarımız olmakta. Bugün vaka sayısı olarak da 28 bin 351. Toplam vakamız bugün itibariyle. Hasta sayımız ise ikisini bir arada vermeyi düşünüyoruz, pozitif olan herkes artı hasta sayısı olarak ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351."