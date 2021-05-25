25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN AŞI MİKTARI 28 MİLYON 233 BİN

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 233 bin 774'e ulaştı.

DÜN (24 MAYIS) VAKA SAYISI 7 BİN 523'TÜ

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda, dünkü vaka sayısı 7523'tü. Vaka sayısı bir gün içinde 2 bine yakın arttı.