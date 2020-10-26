26 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 874’a yükseldi.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ VE AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bakan Koca 26 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım. " ifadelerini kullandı.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 316 BIN 8'E YÜKSELDİ

Ağır hasta sayısı 1780 oldu, 1618 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi.