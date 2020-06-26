26 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 65'ya yükseldi. Bugün toplam 51 bin 198 test yapılırken, bin 396 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 194 bin 511 oldu.



İYİLEŞEN, ENTÜBE VE YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI



Bugünkü bin 492 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 167 bin 198'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 382, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 963 olduğu açıklandı.







BAKAN KOCA, RAKAMLARA DİKKAT ÇEKTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin değerlendirmesinde, ''Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla'' ifadelerini kullandı.





