26 Kasım koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu, son 24 saatte 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.

TÜRKİYE 26.11.2020, 19:57
26 Kasım koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 174 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 14’e yükseldi.

29 BİN 132 YENİ VAKA SAYISI

Bugün toplam 168 bin 348 test yapılırken, 29 bin 132 yeni vaka sayısı, 6 bin 876 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 474 bin 606 olduğu, bugün iyileşen 3 bin 291 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 388 bin 771'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 711 olduğu açıklandı.



BAKAN KOCA: AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca26 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz.'' ifadelerini kullandı.

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #26 Kasım koronavirüs tablosu
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