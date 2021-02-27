27 Şubat koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1187 oldu, 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.
TÜRKİYE 27.02.2021, 21:08
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 503’e yükseldi.
Toplamda 33 milyon 65 bin 377 test yapıldı. Bugün yapılan 125 bin 716 testten, 9 bin 193 yeni vaka sayısı, 621 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 693 bin 164, bugün iyileşen 8 bin 938 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 565 bin 723’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 187 olduğu açıklandı.
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