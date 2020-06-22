28 bin kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Pasaport İdari Komisyonu tarafından 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı.
TÜRKİYE 22.06.2020, 12:05 22.06.2020, 12:27
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Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenlemeyle İçişleri Bakanlığının 2019/14 sayılı genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu'nun 20 Aralık 2019'da çalışmalarına başladığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular il nüfus müdürlüklerince alınmakta olup, bugün itibarıyla 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.
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