28 gün önce oğlunu kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ahmet Çobanoğlu, 28 gün önce 19 yaşındaki oğlu Samet Çobanoğlu'nu trafik kazasında kaybetmişti. Acılı baba koronavirüsten yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 26.06.2021, 15:50
Ahmet Çobanoğlu, 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Önceki gün durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Ahmet Çobanoğlu, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
28 GÜN ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ
Ahmet Çobanoğlu'nun oğlu Samet Çobanoğlu da 27 Mayıs günü Bursa Caddesi Etibank yolunda kullandığı motosikletle kaza yapıp yaşamını yitirmişti. Ahmet Çobanoğlu'nun cenazesi, bugün Lalaşahin Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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