28 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 78 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 31 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 78 şüphelinin Ankara merkezli 28 ilde, 21.01.2022 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.