28 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi.
TÜRKİYE 28.11.2020, 18:25 28.11.2020, 19:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Kasım koronavirüs tablsouna ilişkin auptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur.'' ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar Geliyor...
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