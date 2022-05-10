28 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Hüseyinağa Mahallesi’nde, önceki gün saat 08.00 sıralarında Faruk A. (37), arkadaşının yanına giderken yolda Samet Civelek (28) ile karşılaştı.

Civelek’in Faruk A.’nın cep telefonunu alması üzerine çıkan tartışmaya, Faruk A.’nın arkadaşları Tuncay B. (38) ile İbrahim B. (37) de dahil oldu.

Taraflar arasında çıkan kavgada Civelek, kaçmak istese de kurtulamadı.

Kaçan Civelek’i sokak arasındaki bir binaya girmesiyle yakalayan şahıslar, tekme ve yumruklarla darbetti.

Kaçmayı başaran Civelek, yeniden yakalandığında bu sefer kalbinden bıçaklandı. Tuncay B. ile İbrahim B. olay yerinden kaçarken, Civelek kanlar içinde yere yığıldı. Yaşanan anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Civelek, kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı.

3 şüpheli gözaltında

Polis ekipleri, gencin olayın başında tartıştığı Faruk A.’yı yerde otururken buldu.

Yaşananları anlatan şahıs, olaya karışan diğer iki arkadaşının kaçtığını söylemesinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen Tuncay B. ve İbrahim B., polis ekipleri tarafından Avcılar ve Beyoğlu'nda saklandıkları yerde cinayette kullanılan bıçakla gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Faruk A., Tuncay B. ve İbrahim B.’ye ifadelerinin alınmasının ardından kasten öldürme suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.