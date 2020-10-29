29 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2.319 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 29.10.2020, 19:08
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 72 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 10 bin 099''a yükseldi.
BAKAN KOCA: TEMASI ÜÇTE BİRİNE İNDİRMEK ZORUNDAYIZ
Bakan Koca 29 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun." dedi.
İYİLEŞENLERİN SAYISI 320 BİN 762'YE YÜKSELDİ
Ağır hasta sayısı 1.919 oldu, 1.581 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 320 bin 762'ye yükseldi.
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