29 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu. Bakan Koca, son tabloya ilişkin 'tedbirlerde dikkatli değiliz' diyerek uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 115’e yükseldi. Bugün toplam 51 bin 14 test yapılırken, bin 374 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 198 bin 613 oldu.
İYİLEŞEN, ENTÜBE VE YOPUN BAKIM HASTA SAYISI
Bugünkü bin 214 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 171 bin 809'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 375, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 18 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.'' ifadelerini kullandı.
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