29 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 581 oldu, 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT



Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 39 bin 737’e yükseldi.



Toplamda 46 milyon 996 bin 712 test yapıldı. Bugün yapılan 278 bin 108 testten, 37 bin 674 yeni vaka sayısı, 2 bin 715 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 788 bin 700 olduğu, bugün iyileşen 43 bin 253 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 255 bin 714’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 581 olduğu açıklandı.



