29 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 659'e yükseldi.

996 KİŞİ DAHA İYİLEŞTİ

Son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 212 bin 557 oldu.

29 Temmuz koronavirüs tablsou, vaka, can kaybı sayısı ve son durum

BAKAN KOCA: TABLODA ZATÜRRE ORANI DA GÖSTERİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek. '' ifadelerini kullandı.