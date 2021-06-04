3 Asker Şehit!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE 04.06.2021, 09:43
3 Asker Şehit!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 03 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

HATAY'DA TRAFİK KAZASI : 2 ASKER ŞEHİT

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde askeri araç bir fabrikanın duvarına çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 2 asker şehit oldu.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Kırıkhan-Reyhanlı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan askeri araç Çırçır fabrikasının duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle askeri araç bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İKİ ASKER ŞEHİT OLDU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan askeri aracı kısa sürede söndürdü. Araç içerisinde bulunan 2 asker itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 2 askerin şehit olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hatay Kırıkhan'da, 03 Haziran 2021 tarihinde, boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

ACI HABER BABAOCAĞINA ULAŞTI

Şehitlerden Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Bulca köyünde oturan babası Hayreddin ve annesi Ummuhan’a acı haber, Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları ve komşular da eve akın etti. Haberi alan şehidin yakınlarından biri fenalaşınca sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahalede bulunuldu. Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın bir hafta önce eşinden ayrıldığı ve 2 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Necati Yatkak’ın ailenin 6 çocuğundan biri olduğu belirtildi.

#asker #şehit #Hatay #Zeytin Dalı #harekat
Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 04 Haziran 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:05
Öğle 12:36
İkindi 16:28
Akşam 19:57
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30