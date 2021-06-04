3 Asker Şehit!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 03 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

HATAY'DA TRAFİK KAZASI : 2 ASKER ŞEHİT

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde askeri araç bir fabrikanın duvarına çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 2 asker şehit oldu.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Kırıkhan-Reyhanlı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan askeri araç Çırçır fabrikasının duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle askeri araç bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İKİ ASKER ŞEHİT OLDU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan askeri aracı kısa sürede söndürdü. Araç içerisinde bulunan 2 asker itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 2 askerin şehit olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hatay Kırıkhan'da, 03 Haziran 2021 tarihinde, boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

ACI HABER BABAOCAĞINA ULAŞTI

Şehitlerden Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Bulca köyünde oturan babası Hayreddin ve annesi Ummuhan’a acı haber, Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları ve komşular da eve akın etti. Haberi alan şehidin yakınlarından biri fenalaşınca sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahalede bulunuldu. Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın bir hafta önce eşinden ayrıldığı ve 2 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Necati Yatkak’ın ailenin 6 çocuğundan biri olduğu belirtildi.